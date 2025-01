Cum a fost surprins Gică Hagi după ce fiul lui, Ianis, a deschis scorul în derby-ul Rangers – Celtic!

17:40

Implicat într-un grav accident rutier la începutul lunii decembrie, Michail Antonio a fost externat marţi. Atacantul echipei West Ham a publicat apoi un mesaj în social media în care afirmă că este recunoscător că este în viaţă. „În fiecare an, în această perioadă a anului, oamenii mă întreabă pentru ce sunt recunoscător şi în fiecare […] The post Michail Antonio, discurs tulburător după ce a scăpat cu viaţă ca prin minune dintr-un teribil accident: „Viaţa este fragilă şi fiecare clipă contează” appeared first on Antena Sport.