Alexandru Băluţă nu ţine cont de Gigi Becali! Anunţ războinic înaintea returului cu Lyon: „Putem înscrie goluri”

23:10

FCSB a dat lovitura în acest sezon de cupe europene. Are 20 de partide jucate deja în Europa. A ajuns până în optimile de finală din Europa League, dar Lyon pare că le-a barat drumul către sferturile de finală. Asta după ce francezii s-au impus cu scorul de 3-1 pe Arena naţională. Chiar şi aşa. […] The post Joyskim Dawa, „asaltat” în Franţa! Ce s-a întâmplat înaintea returului Lyon-FCSB: „Este un pas mare” appeared first on Antena Sport.