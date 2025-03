Mihai Stoica, veste uriaşă înaintea derby-ului cu Rapid: „Vor juca amândoi din primul minut”

11:30

Dumitru Dragomir susţine că pentru a ajunge în grupa Ligii Campionilor, dacă va lua titlul, Gigi Becali are nevoie la FCSB şi de un mijlocaş valoros şi l-a dat exemplu pe Panagiotis Tachtsidis, grecul lui CFR Cluj cotat la 550.000 de euro. „Da, cred că FCSB va ajunge la anul în Champions League. Dacă își […]