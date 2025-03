Prima reacţie a lui Julian Alvarez, după scandalul uriaş de la meciul cu Real Madrid: „Dureros”

08:10

Carlo Ancelotti a dezvăluit ce s-a întâmplat în tabăra lui Real Madrid, înainte de executarea penalty-urilor care au adus calificarea galacticilor în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, la finalul unei duble dramatice cu Atletico Madrid. A fost 1-0 pentru echipa lui Cholo Simeone la finalul primelor 120 de minute, după ce în tur gruparea […] Starul lui Real Madrid care s-a albit la faţă când a auzit că va executa al cincilea penalty, în duelul cu Atletico. Ancelotti: „I-am văzut faţa şi am zis `stai, stai`"