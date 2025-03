Românul care a stat la bere cu Donald Trump! Dezvăluiri de senzaţie

13:10

Campionatul Mondial de box feminin 2025 continuă în AntenaPLAY. Miercuri, România va fi reprezentată în Serbia de trei sportive. Ramona Manea, Amalia Niţă şi Roxana Hamza sunt cele trei sportive din România care vor concura miercuri la Campionatul Mondial de box feminin 2025. Programul româncelor la Campionatul Mondial de box feminin 2025 În al treilea […] The post Amalia Niţă luptă miercuri la Campionatul Mondial de box feminin 2025 LIVE VIDEO în AntenaPLAY, după ora 15:00. Programul româncelor appeared first on Antena Sport.