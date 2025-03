Presa germană: Merkel și Scholz ar fi ignorat un raport ce susținea că principalul responsabil pentru COVID-19 ar fi China

20:40

Călin Georgescu a transmis, printr-un mesaj video, că „sistemul ne-a testat. A învățat și a înțeles că majoritar suntem predispuși să ne supunem". Reacția vine după ce judecătorii CCR au decis că acesta nu poate candida la alegerile prezidențiale, hotărârea fiind una definitivă. „În această campanie, în această chemare, așa cum am numit-o, nu despre […]