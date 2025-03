Se schimbă sistemul de plafonare la energie. Subvenții, doar pentru consumatorii vulnerabili

10:00

La doar câteva ore după ce s-a aflat că, în urma deciziei CCR, Călin Georgescu nu va putea intra în cursa pentru Cotroceni, la alegerile programate să aibă loc în luna mai, a apărut un anunț surpriză. Anton Pisaroglu, consilier al lui Călin Georgescu, a făcut public faptul că intenționează să candideze la alegerile prezidențiale. […] The post Candidat surpriză în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni. Anton Pisaroglu intenționează să candideze la prezidențiale – VIDEO first appeared on Ziarul National.