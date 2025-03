Horoscop 14 martie 2025 – Este important să vă mențineți umorul

14:00

Liderii AUR și POT, George Simion și Anamaria Gavrilă, vor intra în cursa pentru prezidențialele din luna mai a acestui an. Anunțul celor doi a fost făcut miercuri, 12 martie, la Realitatea Plus, după o discuție purtată cu Călin Georgescu. Știre în curs de actualizare! The post BREAKING. George Simion și Anamaria Gavrilă intră în cursă la prezidențialele din luna mai first appeared on Ziarul National.