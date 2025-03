Erdogan încearcă să profite de forța NATO a Turciei, în timp ce America se retrage

13:40

Crin Antonescu și Victor Ponta trebuie băgați la pârnaie pentru că au pus în pericol, faptic, Constituționalitatea Românie, Statul de Drept și Libertatea Poporului Român prin Lovitura de Stat din anul 2012. Au demis Avocatul Poporului în cârdășie, o știe toată lumea. Că PSD și PNL au candidat la Alegerile Prezidențiale pe acest Crin Antonescu, […] The post Crin Antonescu și Victor Ponta trebuie băgați la pârnaie first appeared on Ziarul National.