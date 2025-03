Au apărut primele roșii românești în piețele din Capitală, dar prețurile sunt „piperate”. „Foarte scump”

15:40

În 20 de județe care cumulează peste 24% din salariații din România, câștigul salarial mediu brut se situează sub 60% din câștigul salarial mediu brut din București, atrage atenția Blocul Național Sindical (BNS). Salariul minim nu permite un nivel de trai adecvat, ci este unul de subzistență, tocmai de aceea este nevoie de introducerea salariului […] The post Salariile din jumătate de țară, sub 60% față de veniturile bucureștenilor first appeared on Ziarul National.