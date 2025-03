Toto Wolff, verdict categoric despre Max Verstappen! Ce a spus şeful Mercedes înaintea Marelui Premiu al Australiei: „Fac ce spun”

20:30

Mihai Popescu a transmis un mesaj de luptă înainte de Lyon – FCSB! Fundașul campioanei a vorbit despre meciul programat joi seară, de la ora 19:45. În manșa tur, Lyon s-a impus cu scorul de 3-1. Campioana României are astfel o misiune infernală în Franța, având în vedere diferența pe care trebuie să o recupereze.