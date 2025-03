Control anti-doping imediat după FCSB – Rapid 3-3! Numărul uriaş de jucători testaţi la finalul derby-ului de pe Arena Naţională

17:00

Ionuţ Radu a făcut un nou meci mare în Serie A. Venezia şi Napoli au încheiat la egalitate, scor 0-0, rezultat care se datorează în mare măsură portarului român. Ajuns în această iarnă la Venezia, portarul român a depăşit cea mai grea perioadă a carierei sale şi a bifat mai multe meciuri foarte bune la […] The post „Numai eu și mama știm cât am suferit" Ionuţ Radu, discurs emoţionant după Venezia – Napoli 0-0: „Am pielea de găină"