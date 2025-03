Mircea Lucescu a dat verdictul după FCSB-Rapid 3-3! Selecţionerul a convocat 6 jucători de la campioană pentru debutul în preliminariile World Cup 2026

15:40

Adrian Ilie a spus cine e marea favorită în derby-ul din această seară, de la ora 21:00. Derby-ul FCSB – Rapid, care se dispută pe Arena Naţională, va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. „Cobra” crede că FCSB are prima şansă în derby-ul cu Rapid. Totodată, fostul atacant al naţionalei consideră că echipa antrenată […] The post Adrian Ilie a spus cine e favorită în derby-ul FCSB – Rapid: „O să câştige şi campionatul” appeared first on Antena Sport.