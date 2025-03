Gigi Becali dă din casă! Cum l-a pierdut FCSB pe Alex Dobre: „L-am blocat” + Jucătorii, atacaţi dur de patron

13:10

Arsenal – Chelsea (15:30) și Atletico Madrid – Barcelona (22:00), derby-urile zilei din Europa, vor fi în format live score, pe AS.ro. Arsenal are nevoie de victorie, pentru a întrerupe seria de trei meciuri fără victorie în Premier League. „Tunarii” lui Mikel Arteta sunt la o distanță de 15 puncte față de liderul Liverpool, și […] The post Arsenal – Chelsea (15:30) și Atletico Madrid – Barcelona (22:00) LIVE SCORE. Liverpool – Newcastle (18:30), în finala EFL Cup appeared first on Antena Sport.