Evaziune fiscală de peste 3 milioane de euro, făcută de o firmă de ride-sharing și trei firme de livrare la domiciliu din București

Începând cu 30 iunie 2025, Opera Comică pentru Copii desfășoară a cincea ediție a Școlii de Vară OCC. Proiectul se adresează copiilor cu vârste de 4-12 ani. Evenimentul este organizat sub formă de serii de câte două săptămâni, cu program de luni până vineri, în intervalul orar 8:30-16:30. Până pe 10 aprilie 2025, părinții care […]