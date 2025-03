Sector 2 | Mobilier urban, pentru seniori, în parcuri și zone publice. Inițiativa se discută în ședința de Consiliu Local, din 31 martie

08:50

Noi planuri pentru construirea de blocuri în apropierea Academiei de Poliție, la marginea Pădurii Băneasa, de până la cinci etaje, au fost inițiate de proprietarii restaurantului Casa Albă. Acestea vin în urma emiterii unor certificate de urbanism de către Primăria Sectorului 1, sub mandatul fostului primar Clotilde Armand, conform datelor comunicate de instituție pentru Snoop.ro. […]