Tradiții și Flori de Sărbători, în Parcul Herăstrău, în perioada 12 – 21 aprilie

15:10

Planului de acțiune pentru gestionarea zgomotului în București a fost pus in dezbatere publică. Propunerile, sugestiile si recomandarile privind harta zgomotului din Capitală se pot depune până pe 9 aprilie. Principalele surse de zgomot din București sunt: Autoritățile locale au obligația, prin lege, să realizeze hărțile de zgomot pentru: Numărul total de persoane expuse la […] The post Harta zgomotului din Capitală, pusă în dezbatere publică. Bucureștenii își pot spune părerile până pe 9 aprilie appeared first on Buletin de București.