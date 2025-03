VIDEO | Abia revenit în România, Andrew Tate și-a stricat bolidul de 3 milioane de euro. A rămas sub un pasaj din București

05:00

Pajiştea Petricani va fi ecologizată pe 22 martie anunță Asociația Parcul Național Văcărești. Acțiunea are loc cu ocazia Orei Pământului. Evenimentul se desfășoară în colaborare cu World Wildlife Fund. Așa că Asociația Parcul Natural Văcărești și WWF Romania aduc laolaltă 100 de iubitori de natură care, cel puțin pentru o oră, să vină pentru protejarea […] The post Pajiştea Petricani, curăţată în ziua în care este marcată Ora Pământului appeared first on Buletin de București.