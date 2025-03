Fraudă TVA de 20 miliarde euro pe an. România, victima statelor din Europa de Vest

09:50

Percheziții la sediul central al CFR Călători, marți dimineață, 25 martie. Polițiștii au descins marți dimineață la sediul central al SNTFC CFR Călători, pentru a face percheziții, din câte se pare în cadrul unei anchete privind fapte de corupție. Perchezițiile au început încă de la prima oră, fiind vizate birourile aflate la etajul 4 al […] The post ULTIMA ORĂ. Percheziții la CFR Călători, într-un dosar de corupție first appeared on Ziarul National.