Valoare de refugiu: aurul, din nou spre un nivel record

15:50

Unul dintre cele mai îndrăgite seriale românești, „Regina”, scrie un nou capitol pe VOYO: din 5 aprilie, povestea care a ținut o țară întreagă cu sufletul la gură se întoarce în format HD, remasterizată cu ajutorul tehnologiei moderne. Fanii nostalgici se vor bucura să revadă producția, iar noua generație va descoperi un clasic al televiziunii […] The post Serialul „Regina” se întoarce într-un format remasterizat pe VOYO first appeared on Ziarul National.