Comunicat de presă INVICTUS FORCE & SAFE S.A.

16:30

Cele mai mari fraude de TVA sunt cauzate chiar de procedurile simplificate introduse de Comisia Europeană, una dintre acestea fiind regimul vamal 42, prin care TVA nu mai este plătită de țara importatoare, ci de cea de destinație. Curtea de Conturi Europeană a constatat o utilizare excesiv de mare a acestui regim de scutiri, peste […]