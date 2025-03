Trotinetarii și stegarii. Mai apropiați ca niciodată

09:40

Pare tot mai clar că România e „pusă la colț” de marii decidenți – după ce americanii au suspendat – pe termen nelimitat – intrarea în vigoare a programului ce le-ar fi permis românilor să călătorească în SUA fără vize, de la finalul lunii martie, Bruxelles-ul ne sancționează în privința plăților din PNRR. Care vor […] The post România, pusă la zid din toate părțile! Comisia Europeană suspendă plățile în cadrul PNRR, din cauza pensiilor speciale first appeared on Ziarul National.