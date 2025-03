Care înseamnă vignieta auto pentru Sectorul 4 și ce se întâmplă cu vehiculele care nu o au

15:30

SRI își prezintă echipamentele și oamenii, la evenimentul „Porți deschise” la Palatul Cotroceni, care are loc în fiecare weekend la București. SRI își prezintă echipamentele: cinepoligon, autospeciale, echipe de asalt „În weekendul 28 – 30 martie, vom participa la evenimentul „Porți deschise la Cotroceni”, în cadrul căruia specialiștii SRI vor prezenta echipamente și tehnică, alături […] The post SRI își prezintă echipamentele și oamenii, în weekend, la Palatul Cotroceni appeared first on Buletin de București.