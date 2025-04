O nouă încercare de votare a bugetului Bucureștiului. Primul vot a fost amânat la cererea lui Nicușor Dan. PSD-PNL-PUSL au anunțat că nu-l susțin

09:00

În acest weekend are loc o piață volantă, în Piața Amzei. Evenimentul se desfășoară de vineri până duminică. Ediția din acest weekend aduce și o surpriză: cinci bucătari stradali sunt pregătiți să vă încânte cu preparate gătite chiar sub privirile voastre. De la ciolan la rotisor și pește la grătar, până la brânzoaice moldovenești și […]