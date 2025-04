Motivul pentru care VIX este numit „indicele fricii”. De unde vine panica financiară

09:50

După episodul de vreme foarte rece, de la început de aprilie, care a adus nu doar frig, ci și precipitații sub formă de lapoviță și chiar ninsoare, în unele zone din țară, mai toată lumea vrea să afle când se va mai încălzi afară. Mai ales că se apropie tot mai mult Sărbătorile Pascale, o […]