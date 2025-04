Nebunie la Paris! Doue a înscris un eurogol în PSG-Aston Villa. Prinţul Wiliam a „înnebunit” la…

10:40

Bayern a atins o bornă negativă, după eşecul suferit cu Inter, scor 1-2, în manşa tur a sferturilor Champions League. Bavarezii au suferit prima înfrângere pe teren propriu în competiţia europeană, după patru ani. Bayern a întrerupt seria fabuloasă din Champions League, după înfrângerea cu Inter. Bavarezii erau neînvinşi pe teren propriu în Champions League