Banii vorbesc în politică

BERBEC Relația de dragoste se îndreaptă spre o fază mai intimă. Un membru al familiei sau un prieten vă ajută să achitați datoriile. Convinge-ți șefii de nevoia unui makeover. Dorești să renunți la tutun, și vei reuși! TAUR Astăzi te vei simți relaxat și fericit. Nu ratați dragostea celor care vă sunt aproape. Trebuie […]