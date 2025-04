De ce nu se va redresa dolarul

12:50

A fost o petrecere fastuoasă, în weekend-ul recent, la complexul Mar-a-Lago din Florida, cu ocazia unui eveniment important din viața familiei afaceristului Dragoș Sprînceană. Petrecere la care a fost prezent, între alții, și Răducu Mazăre, fiul fostului primar din Constanța, Radu Mazăre, retras, în ultima vreme, din lumina reflectoarelor. Omul de afaceri constănțean Dragoș Sprînceană, […] The post VIDEO. Petrecere exclusivistă la Mar-a-Lago. Fiul unui cunoscut politician, surprins lângă Dragoș Sprînceană la un eveniment important din viața afaceristului first appeared on Ziarul National.