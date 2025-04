Horoscop 16 aprilie 2025 – În viața ta amoroasă vrei ca fiecare zi să fie o nouă aventură

13:30

Informații de ultimă oră. Salvatorii din județul Olt s-au mobilizat de urgență și intervin la o adresă din orașul Balș, acolo unde s-a anunțat că a avut loc o explozie într-un bloc de garsoniere. Din primele informații, o explozie s-a produs, luni, 14 aprilie, la un bloc de garsoniere cu patru etaje din oraşul Balş, […] The post BREAKING NEWS. Explozie într-un bloc din Balş. A fost activat PLANUL ROȘU de intervenţie! first appeared on Ziarul National.