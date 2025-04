Ce fac companiile cu investițiile după listarea la bursă?

13:00

Vola aniversează cu un nou logo 18 ani de la lansare, identitate vizuală ce reflectă angajamentul său față de călătorii. Din 2007, Vola și-a consolidat poziția de lider pe piața rezervărilor online de bilete de avion și este un reper de inovație și digitalizare în industrie, potrivit comunicatului transmis redacției. De la rezervări în agenție […]