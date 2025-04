400 milioane de euro de la BEI, pentru renovarea energetică în ECE

12:40

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) cere încă o dată Parlamentului să destituie conducerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și să treacă instituția sub controlul Ministerului Finanțelor. De asemenea, COTAR solicită „începerea unei anchete parlamentare transparente asupra activității ASF, care a devenit un actor pasiv și complice în distrugerea pieței RCA". Precizările transmise […]