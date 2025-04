Vision V oferă o perspectivă asupra unui nou segment: limuzine de lux

13:00

Turoperatorul internațional Join UP!, partenerul de vacanțe a peste 1.000 de agenții de turism din România, anunță ca trenduri de Paște Turcia și Egipt, iar pentru vară, acestor destinații li se adaugă Grecia, pentru mai mult de 80% dintre români. După numărul rezervărilor, aprilie este cea mai preferată lună de călătorie, după lunile de vară, […] The post Join UP!: Unde călătoresc românii de Paște și la vară appeared first on ZIUA CARGO.