Trenuri suplimentare spre și dinspre litoral, în minivacanța de 1 Mai

Transportatorii rutieri din România se confruntă cu provocări majore în Europa: prețuri fluctuante la motorină, taxe de drum în creștere și flux de numerar sub presiune. Studiile arată că cheltuielile cu combustibilul reprezintă până la 35% din costurile totale pentru flotele care efectuează curse internaționale. În acest context, TFC B.V., furnizor cu peste 14 ani […] The post Cum pot transportatorii rutieri din România să-și optimizeze costurile la motorină când alimentează în Europa appeared first on ZIUA CARGO.