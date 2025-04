Volvo Trucks, cotă de piață record în Europa, în T1 2025

12:20

MAN Truck & Bus vrea să își decarbonizeze logistica proprie cu ajutorul camioanelor electrice. Licitația pentru primele 40 de rute a fost lansată. Startul operațiunilor este programat pentru 2026. În total, camioanele călătoresc până la 165 de milioane km pe an pentru livrări în rețeaua MAN. Împreună cu DB Schenker, MAN face în prezent livrări […]