Barcelona – Celta Vigo 4-3! Victorie în minutul 90+8 pentru catalani, după un meci nebun. Pas uriaș spre titlu

19:00

Antrenorul echipei Buffalo Sabres, Lindy Ruff, a obţinut victoria cu numărul 900 din carieră și a intrat în istoria NHL. S-a întâmplat joi, în meciul câştigat de echipa din statul New York, 5-4 cu Philadelphia Flyers, în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă. Ruff a devenit astfel al cincilea antrenor din istoria ligii americane […] The post Lindy Ruff a atins o bornă impresionantă în NHL! Antrenorul de la Buffalo Sabers a ajuns la victoria cu numărul 900 appeared first on Antena Sport.