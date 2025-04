Şefii Rapidului au ales deja noul antrenor, după ce Marius Şumudică şi-a anunţat demisia. Vine la pachet cu primul transfer

14:40

Irina Begu a fost învinsă de franţuzoaica Diane Parry cu 6-3, 6-4, miercuri, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.854.000 de euro. Begu (34 ani, 75 WTA) s-a înclinat după o oră şi 36 de minute în faţa unei adversare venite din calificări.