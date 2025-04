„Food Truck Festival” deviază în weekend liniile 100, 203 și 205

07:20

La mai bine de trei luni după ce Buletin de București a solicitat un punct de vedere Ministerului Culturii legat de amenințările lansate de directorul Direcției pentru Cultură a Municipiului București (DCMB), Dragoș Frăsineanu, încă „se lucrează" la un răspuns. DCMB se află în subordinea Ministerului Culturii. Prin urmare, în ianuarie acest an, am vrut […]