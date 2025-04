14:10

Prezența specială la Porți Deschise la Palatul Cotroceni. Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va participa, la evenimentul care va avea loc în weekendul 25 – 27 aprilie 2025. Accesul publicului se va face din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, iar programul evenimentului în fiecare dintre cele trei zile (vineri-duminică) este 10:00-18:00. Sunt pregătite activități interactive