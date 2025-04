VIDEO | Copii filmaţi în zona Valea Oltului, în timp ce distrugeau un gard viu abia plantat. Părinţii, amendaţi de Poliţia Locală

16:50

Metrorex a confirmat oficial că va elimina, de la 1 mai, gratuitatea pentru parcarea de la Străulești, pe care o oferea până acum șoferilor care cumpărau un abonament lunar de călătorie cu metroul. În același timp, triplează tariful pe oră pentru parcare, de la 0,5 bani, cât era în prezent, la 1,5 lei, așa cum […]