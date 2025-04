Festivalul Internaţional Vară Magică începe pe 2 iulie, la Ateneul Român

05:10

O noua ediție Bounty Fair – Afară de primăvară va avea loc in Grădina Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa". Evenimentul se desfășoară pe 10 si 11 mai. La târgul de primăvară, bucureștenii dar și turiștii vor putea să-și reîmprospăteze garderoba și să descopere lucruri noi. De asemenea, vor fi prezenți designeri și creatori […]