TERMOFICARE | Lucrări de reabilitare în toate sectoare. Peste 400 de blocuri rămân fără apă caldă

10:40

Două tramvaie s-au ciocnit în intersecţia de la Piaţa Eroii Revoluţiei. Vreme de aproximativ 20 de minute, liniile 1, 7, 10, 19 şi 25 au fost blocate, pe ambele sensuri. Contactaţi de Buletin de Bucureşti, reprezentanţii STB au spus că s-au tamponat uşor un tramvai de pe linia 19 cu unul de pe linia 25 […]