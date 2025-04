Fără „Străzi Deschise” în acest weekend. Sâmbătă e zi de doliu naţional

07:30

În perioada 26 aprilie -11 mai, bucureștenii pot merge la Zilele Sculpturii București, la Combinatul Fondului Plastic. Ediția din acest an este dedicată corpului uman. Vizitatorii pot admira o expoziție de sculptură contemporană și transmedia. Deschiderea oficială va avea loc pe 26 aprilie, ora 18:00, la Galeria SENAT. De asemenea, vor fi ateliere deschise, expoziții conexe […]