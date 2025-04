Sector 1 | Concurs de arhitectură pentru reconfigurarea Pieței Amzei

02:10

Premiera spectacolului „Mama păcălită”, baletul primăverii la Opera Comică pentru Copii, o adaptare după La fille mal gardée, semnată regizoral și coregrafic de Cătălin Caracaș, are loc pe 9 mai. Piesa va fi prezentată la Sala Mare și este recomandată copiilor cu vârsta de peste 3 ani. Reprezentațiile sunt programate în perioada 9 – 18 […] The post „Mama păcălită”, baletul primăverii la Opera Comică pentru Copii appeared first on Buletin de București.