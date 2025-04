O parte din donațiile pentru Nicușor Dan ar putea fi confiscate. AEP l-a reclamat la Parchetul General

06:20

Pe 10 si 11 mai, Circul Metropolitan găzduiește cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Integrării, CONIL Fest – Flori de Mai. Festivalul reunește copii tipici, copii cu cerințe educaționale speciale și copii din medii defavorizate. Pe parcursul celor două zile de festival, peste 1.500 de copii vor aduce pe scenă momente artistice.