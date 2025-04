Andrei Prepeliță și-a găsit echipă! Destinația surprinzătoare aleasă de antrenor

23:20

Gigi Becali a ironizat anumite declaraţii făcute de Dan Şucu în trecut. După situaţia de la Rapid, cu demisia şi ulterior rămânerea pe bancă a lui Marius Şumudică, Gigi Becali a râs de managementul lui Şucu. Gigi Becali a susţinut că Rapidul nu are jucători şi i-a transmis lui Dan Şucu faptul că nu poate […] „Nu faci performanţă" Gigi Becali l-a „amendat" pe Dan Şucu după ce nu i-a acceptat demisia lui Şumudică!