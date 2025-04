Barcelona – Real Madrid, 23:00, LIVE TEXT. „El Clasico” în finala Cupei Spaniei!

15:00

Radu Drăguşin este cel mai scump român din istorie, după ce Tottenham a plătit 25 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Genoa. Gică Craioveanu susţine că următorul jucător care poate fi protagonistul unei mutări pe bani mulţi este Andrei Raţiu. Internaţionalul român cotat la 12 milioane de euro are evoluţii apreciate la […] The post Gică Craioveanu a anunţat care este singurul român care poate fi vândut pe 20 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.