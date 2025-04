„Nu va fi uşor pentru mine” Ce a spus Jannik Sinner despre revenirea după suspendare

17:50

Fostul multiplu campion Ioan Suciu este noul preşedinte al FR Gimnastică, ales în cadrul Adunării Generale a forului de vineri, la Casa Olimpică. Ioan Suciu a mai candidat în 2020, când a pierdut în faţa Carmencitei Constantin. Ioan Suciu a obţinut 38 voturi faţă de cele 21 primite de contracandidata Ingrid Istrate. Cum a reacționat […]