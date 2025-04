FCU Craiova, o nouă înfrângere în Liga a 2-a. Corvinul, maximum de puncte în play-out. Rezultatele zilei

18:40

Ilie Năstase i-a dat mesaj lui Dan Şucu în ziua când patronul celor de la Rapid a împlinit 62 de ani. Patronul celor de la Rapid şi genoa este avertizat în privinţa echipelor pe care le conduce. Primul lider mondial ATP crede că Şucu nu are timp să conducă cele două formaţii şi ar putea […] The post Ilie Năstase, avertisment pentru Dan Şucu! Ce i-a transmis de ziua lui: „Poţi să rămâi fără bani” appeared first on Antena Sport.