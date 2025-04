Mihai Stoica a dat verdictul! Dezvăluiri despre criza rivalei: „Ar fi o surpriză mai mare”

11:30

Christian Horner a transmis un mesaj categoric despre viitorul lui Max Verstappen la Red Bull. Şeful echipei austriece a subliniat că pilotul olandez este concentrat doar pe ceea ce are de făcut la echipa sa. Max Verstappen încă nu şi-a prelungit contractul cu Red Bull şi au existat zvonuri conform cărora acesta ar putea pleca […] The post Christian Horner, mesaj categoric despre viitorul lui Max Verstappen la Red Bull. Ce se întâmplă cu campionul mondial appeared first on Antena Sport.