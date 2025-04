Bebeluș furat din maternitate, în Bacău. Tânăra de 19 ani care a luat copilul, reținută/Ipoteză INCREDIBILĂ din anchetă

07:10

A fost curățată fântâna arteziană din Parcul Tudor Arghezi! După ce probele de funcționare au fost derulate cu succes, de către cei de la Totul Verde. S.A., la sfârșitul săptămânii trecute, mai precis din data de 19 aprilie, ne bucurăm din nou de feeria de lumină și de culoare care transformă serile într-un adevărat spectacol!